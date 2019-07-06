Afganistan’da camiye bombalı saldırı

HABER MERKEZİ
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.
Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.
Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Geçtiğimiz hafta da başkent Kabil'in Pul-i Mahmud Han bölgesinde, silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, patlamanın ardından yaşanan çatışmada 116 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 26'sının çocuk, 6'sının kadın olduğunu ifade edilmişti.
Saldırıyı Taliban üstlenmişti.
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