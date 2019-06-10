Mali’de köye saldırı: 100 ölü

HABER MERKEZİ

Mali'de Dogon köyüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Mali’nin merkezinde bulunan Dogon köyüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak söz konusu bölgede Boko Haram, Eş-Şebab gibi örgütlerin yerleşik olduğu biliniyor.

Mali'nin merkez bölgelerinde son bir yıldır etnik çatışmalar hız kazandı. Yakın zamandaki en kanlı etnik çatışma ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde yaşandı.

Buradaki Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta Dozos giyimli silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış, birçok ev ateşe verilmişti. Olay üzerine ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.