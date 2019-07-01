Japon balıkçılardan 33 yıl sonra bir ilk

HABER MERKEZİ

33 yıl aradan sonra bugün ilk kez, hükümetin izniyle ticari balina avına çıkan Japon balıkçılar, aralık sonuna kadar toplam 227 balina avlayacak.

İngiliz Guardian gazetesine göre hükümet, av kotasını açıklamak için hafta sonunda Osaka'da yapılan G-20 Zirvesi'nin bitmesini bekledi.

Japonya, geçen yıl balinaların neslinin korunması için 1986'da ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıktığını açıklamıştı.

1951’den bu yana komisyon üyesi olan Japonya, uluslararası çevre örgütleri ve balina avına karşı olan ülkelerin tepkilerine rağmen, bilimsel amaçlı balina avına devam ediyordu. Daha sonra bu hayvanların etlerinin satıldığı öne sürüldü.

HER YIL BİN BALİNA AVLANDI

Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama bin kadar balina avladı.

Japon yetkililer, balina eti tüketiminin Japon kültürünün bir parçası olduğunu söylüyor ve ticari balina avının sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğinde uzun süredir ısrar ediyor.

1986'dan sonraki ilk ticari av için kuzeydeki Kushiro kentinden 5, güneybatıdaki Shimonoseki kentinden de 3 tekne bu sabah Japon yetkililerin de katıldığı törenlerle denize açıldı. Av sezonunda 52 minke, 150 Bryde ve 25 sei balinası avlanacak.

Japonya Balina Avcıları Birliği Başkanı Yoshifumi Kai, av öncesinde "Kalbim mutlulukla doldu. Bu küçük bir sektör ama balina avından gurur duyuyorum. Benim memleketimde insanlar 400 yıldan uzun bir süredir balina avlıyor" ifadelerini kullandı.

Ticari av, Japon karasuları ve ekonomik bölgesiyle sınırlı kalacak. Balina avcıları, Antarktika sularında ve Güney Yarımküre'de avlanamayacak. (Kaynak: BBC Türkçe)