Cevad Zarif G7 Zirvesi’nin düzenlendiği kentte

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, 45’inci G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentine ulaştığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zarif'in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kendine ulaştığını aktardı.

Musevi, Zarif'in bu ziyaret kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağını ifade etti. Trump konuya ilişkin yorum yapmadı.

Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Biarritz'te Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşeceği, hangi koşulların Tahran - Washington hattındaki gerilimi azaltabileceğinin değerlendirilebileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran ve ABD yetkilileri arasında bir görüşmenin planlanmadığı aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 Zirvesi'ne ilişkin, "Hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor" demişti.