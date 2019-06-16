Batı Kürdistan’daki arazi yangınlarının bilançosu: 10 ölü

K24 - QAMIŞLO

Batı Kürdistan’da (Rojava) yaşanan ekin arazileri yangınlarının bilançosu ortaya çıktı.

K24 muhabirinin verdiği bilgiye göre, Batı Kürdistan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan ekin arazileri yangınlarında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Til Koçer’e bağlı köylerde yaşanan arazi yangınlarında geniş ekin arazileri yanarken, 7’si sivil, 2’si itfaiye görevlisi ve 1’i de asayiş görevlisi olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Söz konusu 10 kişinin yangınlara müdahale etmek isterken yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan, Qamişlo’ya bağlı Şurek ve Tenuriyê köyleri arasındaki arazilerde çıkan yangınlarda 3 bin dönümü aşkın ekin arazisinin yandığı kaydedildi.