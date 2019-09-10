Çavuşoğlu: ABD'nin attığı adımlar kozmetik

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu ile ilgili, "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Ankara’da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır" dedi.

Çavuşoğlu, "ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamının olmadığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Fırat'ın doğusunda (Rojava sınırı) oluşturulması planlanan 'güvenli bölge'de iki ülke birlikte devriye başlatmıştı.

Bu kapsamda, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson, Rojava’da oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Türkiye’yi ziyaret edecek.