Neçirvan Barzani’den Fransa’ya ziyaret

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi daveti üzerine Paris’e gidiyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani 10 Temmuz Çarşamba günü Elysse Sarayı’nda Emmanuel Macron’la bir araya gelecek.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Başkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la olan ilişkileri, bölgenin durumu ve diğer bazı konuları görüşecek” denildi.

Fransa, 16 Ekim olaylarının ardından Kürdistan Bölgesi’ne uygulanan ambargolar karşısında Erbil’e destek veren ilk ülke olmuş, Bağdat’la yaşanan sorunun diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini bildirmişti