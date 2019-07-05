İDDİA - ‘Bitkilerde bilinç bulunmuyor’

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Yeni bir tez, bitkilerde bilinç olarak adlandırılabilecek bir yapı olmadığını savunuyor. Bu çalışma, aynı zamanda bitki nörobiyolojisi alanıyla da büyük oranda çeliştiği bildirildi.

Bilindiği üzere bitki nörobiyolojisi, bitkilerde bilinç yapısı ve sinir sistemini inceleyen bir çalışma alanı. Bitkiler alanında yapılan çalışmalardan gelen yeni rapor, bu alanı tamamen reddediyor.

Bitkilerden yana edindiğimiz bilgilerle bu canlıların sesleri ayırt edip tepki verebildiğini, uyuşabildiklerini, dokunmayı hissedip reaksiyon gösterebildiklerini biliyoruz. Yine de yeni bir araştırmaya göre bitki hücrelerindeki haberleşme sistemi, hayvanlardaki sinir sisteminden daha farklı.

Lincoln Taiz, bu görüşe ve benzerlerine de karşı çıkarak sürülerin kendi içlerindeki genetik farklılaşabilme kapasitelerini ve davranışsal serbestliklerini söylüyor.

Genel olarak yapısal farklılıkları ve yapılan incelemelerin metodolojik/yaklaşımsal eksiklerini vurgulayan Taiz, son olarak “Bitki nörobiyolojisi camiasında, kendi alanlarını ders kitaplarında görmek isteyen pek çok insan olduğunu biliyorum ancak şimdiye kadar ortada cevaplanmamış çok fazla soru var” değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak: Webtekno)