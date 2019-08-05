BASIN ÖZETİ - 5 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İhanete dur de
Fırat pazarlığı
İki günde üç saldırı
Cezaevinde ölüme izin!
Halkın hakkını savunmak suç
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ekonomide sorun verimlilik ihmali
Irkçı terörün katliam serisi
Moskova'dan garip açıklama
Sandık sonucu 'kotaya' takıldı
Tazminat asgari ücretten hesaplansın
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Doğanın talanına doymuyorlar
Hem ABD'ye hem Kürtlere, hem içeriye mesaj!
ABD'de bir günde 2 katliam
Coğrafi kader açıklamasına tepki
Geçiş yapanlar neden TİS diışında
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Keşmir diken üstünde
Camii katliamından ilham almış
İstanbul İzmir artık 3,5 saat
8 yılda 255 kimyasal
Yanlış teşhis hakimi yaktı
İleri düzey rant çarkı
Termik santraller halka ölüm getirdi
Bu talanı ancak direniş durdurur
Kriz yeni zenginler yarattı
Maden için araç katliamına devam
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim