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BASIN ÖZETİ - 5 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 5 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İhanete dur de 

Fırat pazarlığı 

İki günde üç saldırı

Cezaevinde ölüme izin!

Halkın hakkını savunmak suç 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ekonomide sorun verimlilik ihmali 

Irkçı terörün katliam serisi 

Moskova'dan garip açıklama 

Sandık sonucu 'kotaya' takıldı 

Tazminat asgari ücretten hesaplansın 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Doğanın talanına doymuyorlar 

Hem ABD'ye hem Kürtlere, hem içeriye mesaj!

ABD'de bir günde 2 katliam 

Coğrafi kader açıklamasına tepki 

Geçiş yapanlar neden TİS diışında


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Keşmir diken üstünde 

Camii katliamından ilham almış 

İstanbul İzmir artık 3,5 saat 

8 yılda 255 kimyasal 

Yanlış teşhis hakimi yaktı 


İleri düzey rant çarkı 

Termik santraller halka ölüm getirdi 

Bu talanı ancak direniş durdurur 

Kriz yeni zenginler yarattı 

Maden için araç katliamına devam 

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