Moskova’da 40 bin kişi sokağa indi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da eylül ayında düzenlenecek yerel seçimlere katılması engellenen muhaliflere destek amacıyla düzenlenen protestoya 40 bin kişi katıld.

Diğer gösterilerin aksine bu sefer yetkililerden izin alınmasına rağmen, eylül ayındaki seçimler için adaylığı engellenen muhalif siyasetçi Lyubov Sobol, çalışma ofisinde gösterilerden saatler öncesinde polis tarafından gözaltına alındı.

Sobol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorguya çekildiğini belirterek "Protestolara katılamayacağım. Ama ben olmadan da ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Rusya özgür olacak" mesajını paylaştı.

Gözaltına alınışını saniye saniye kameralara kaydeden Sobol'un açlık grevi yaklaşık birkaç haftadır devam ediyor.

Moskova Belediye Başkanı ve diğer yetkilere istifa çağrısı

MOSKOVA BELEDİYE BAŞKANI VE DİĞER YETKİLİLERE İSTİFA ÇAĞRISI

Yer yer yağmur altında yapılan gösterilerde protestocular ellerinde bayraklar ve pankartlarla hep bir ağızdan bağırarak "Siyasi mahkumlara özgürlük", "Rusya özgür olacak" sloganlarını attı. Göstericiler, Rus yetkililerden muhalif isimlerin de yerel seçimlere girebilmesi taleplerini yineleyerek, Moskova Belediye Başkanı ile diğer üst düzey yetkililere istifa çağrısında bulundu.

Polis ekipleri, yetkililerden izin alınarak yapılan gösterilerde zaman zaman bazı kişileri gözaltına aldı.

White Counter izleme örgütü gösterilere 40 bin kişinin katıldığını belirtirken, polis bu sayının 20 bin civarında olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 136 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yanda Rusya İçişleri Bakanlığı, yürüyüşe katılan 136 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’daki Saharov Caddesi’nde Kent Meclisi seçimlerine bağımsız adayların alınmasına yönelik düzenlenen izinli gösterinin ardından başlayan izinsiz yürüyüşe katılan 136 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Moskova’nın merkezinde düzenlenen izinsiz gösteride çeşitli yasa ihlallerinde bulundukları gerekçesiyle 136 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.