Jeffrey Ankara’da, CENTCOM Komutanı Kobani’de

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gittiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı “Mazlum Kobani” kod adlı Şahin Cilo ile görüştü.

DSG Sözücüsü Mustafa Bali, Twitter'dan, CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie ve ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Kobani’yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, ABD'li yetkililerin DSG komutanı Şahin Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

Mustafa Bali, ABD heyetinin DSG yetkilileriyle ‘güvenli bölge’ ve DSG’nin Uluslararası Koalisyon ile ilişkilerini ele aldığını kaydetti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Türkiye'de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD'li yetkililerin DSG’nin temsilcileriyle bir araya gelmesi dikkatleri çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DAİŞ’in yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak” ifadeleri kullanılmıştı.