Başbakan: Yakın zamanda görüşmeler başlayacak

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, yakın zamanda Erbil ile Bağdat’ın, ilgili heyetler aracılığıyla, anayasal çerçevede sorunların çözümü için görüşmelere başlayacağını söyledi.

Başbakan Barzani bugün, İngiltere Savunma Bakanlığı Ortadoğu Başdanışmanı General John Lorimer, Bağdat Büyükelçisi Jon Wilks ve Erbil Başkonsolosu James Thornton’dan oluşan üst düzey heyetle görüştü.

Konuk heyet görüşmede Mesrur Barzani’yi başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik etti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin üst düzey bir heyetle Bağdat’a gerçekleştirdikleri ziyaretin de önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, İngiltere ve uluslararası koalisyonun Peşmerge Güçleri’yle işbirliğinin devamının önemli olduğu ifade edildi.

Heyete ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, yakın zamanda Erbil ile Bağdat'ın, ilgili heyetler aracılığıyla, anayasal çerçevede sorunların çözümü için görüşmelere başlayacağını belirtti.

Halen Irak’ın bazı bölgelerinde hareket halinde olan DAİŞ’le mücadelenin de önemine vurgu yapıldı.