Riyad, İran'ın saldırısını savaş eylemi olarak değerlendirecek

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Suudi Arabistan'ın Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, Suudi petrol devi Aramco'yu vuran saldırıların İran topraklarından yapıldığı kanıtlanırsa Riyad’ın bu adımı ‘savaş eylemi’ olarak değerlendireceğini belirtti.

Amerikan CNN kanalına konuşan Cubeyr, Suudi petrol şirketi Aramco'nun tesislerine saldırıların İran topraklarından yapıldığı kanıtlanırsa Riyad’ın bu adımı ‘savaş eylemi’ olarak göreceğini kaydetti.

“Suudi Arabistan’ı vuran füzelerin ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) İran’da yapıldığı ve İran tarafından tedarik edildiği için İran’ın olaydan sorumlu olduğunu düşünüyoruz” diyen Cubeyr, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak saldırı sizin (İran’ın) topraklarından yapıldıysa, farklı bir kategoriye girecek. Bu adım savaş eylemi olarak değerlendirilecek.”

Bunun yanında ‘hiç kimsenin savaş istemediğini’ ifade eden Cubeyr, herkesin bu durumu ‘barışçıl yollardan’ çözmek istediklerini vurguladı.

Cubeyr daha önce Sky News televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan’ın kendini İran’dan savunmak için her şeyi yapacağını açıklamış, bunun yanında ise askeri senaryonun ‘son seçenek’ olduğunu ifade etmişti.

PETROL YATAKLARINA SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, önceki gün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.