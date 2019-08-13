Trump’tan Brexit desteği

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’la telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre iki lider ticaret ve güvenlik de dahil bir dizi konuyu ele aldı. Açıklamada Trump’ın Johnson’la yakın gelecekte bir araya gelmeyi dört gözle beklediği belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Londra’da temaslarda bulunuyor.

Bolton, ABD yönetiminin İngiltere parlamentosundan çıkan kararın anlaşmasız Brexit olması halinde buna da tam destek vereceğini söyledi.

Bolton, Trump’ın başarılı bir Brexit süreci görmek istediğini ve Washington’un ABD-İngiltere arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Bolton, Londra’da iki gün boyunca İngiliz yetkililerle görüşerek yeni Başbakan Boris Johnson’la ilişkileri geliştirmeye çalışacak.

“BREXIT ABD’YE BAĞIMLILIĞI ARTIRACAK” ENDİŞESİ

İngiltere Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’de ayrılmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana geçirdiği bu en büyük jeopolitik değişiklikle ABD’ye daha bağımlı hale geleceğini düşünenlerin sayısıysa gittikçe artıyor.

Bolton’ın verdiği önemli mesajlardan biri ABD’nin İngiltere’nin Brexit sürecini bir serbest ticaret anlaşmasıyla daha yumuşatacağıydı. Serbest ticaret anlaşması konusu bir süredir ABD’nin ticaret temsilcisi Robert Lighthizer’la İngiliz ticaret temsilcisi Liz Truss arasında görüşülüyor.

Trump yönetiminden bir yetkili Bolton’ın İngiliz yetkililere verdiği mesaj için “Trump İngiltere’nin AB’den başarıyla çıktığını görmek istiyor ve bir ticaret anlaşmasının İngiltere’ye yardım edeceğini düşünüyor” dedi.

“AB, ÇİN’DEN DAHA KÖTÜ SADECE DAHA KÜÇÜK”

Trump’ın eski İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetiyle de çalışmayı istediğini söyleyen yetkili ancak May hükümetinin bunu istemediğini kaydetti ve yeni hükümetin birlikte çalışmayı istemesinin Washington’u çok mutlu ettiğini söyledi.

Yetkili “İş ticaret müzakerelerine geldiğinde AB, Çin’den daha kötü sadece daha küçük” ifadelerini kullandı.

Salı günü Bolton’ın ticaret temsilcisi Truss ile yeni Savunma Bakanı Ben Wallace ve Brexit Bakanı Steven Barclay ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD İRAN İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Bolton’ın İngiltere’nin yeni hükümetinden İran’a yönelik politikasını da daha katı bir çizgiye çekerek ABD’yle bu konuda daha fazla uyum içinde olmasını istemesi bekleniyor.

İngiltere şu ana kadar İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmayı isteyen Avrupa’yı destekledi. Ancak Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait bir petrol tankerinin Tahran tarafından alıkonması Londra üzerinde İran’a karşı daha katı tavır takınması konusunda baskı oluşturuyor.

İngiliz donanması da 4 Temmuz’da Cebelitarık Boğazı açıklarında Suriye’ye petrol kaçırdığından şüphelendiği bir İran gemisini alıkoymuştu.

İngiltere bu ay İran Körfezi’nde ABD tarafından ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bir deniz güvenlik misyonuna dahil oldu. (Kaynak: VOA)