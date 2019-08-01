Yaşanılabilir, dünya benzeri bir gezegen keşfedildi

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Daha önce 21 yeni gezegen keşfeden NASA, insanların yaşayabileceği dünya benzeri bir gezegen daha Keşfetti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) TESS uydusu, son zamanlarda yaptığı keşiflere bir yenisini ekleyerek Dünya'ya yakın olan bir Süper Dünya keşfettiği belirtildi.

İnsan yaşamı için doğru koşulları barındırdığı düşünülen bu gezegenin yüzeyinde sıvı halde su barındırabileceği de düşünülüyor.

NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS, son zamanlarda birçok bulguyla gündeme oturmuştu. Nisan ayında Dünya boyutundaki ilk gezegeni keşfeden ve Temmuz ayında bir sistemde üç tane daha keşfeden TESS, bu hafta içerisinde de Dünya benzeri bir gezegen keşfetti. TESS'in yaptığı bu keşifler, aynı zamanda bu Süper Dünya'nın yaşanılabilir olacağına da işaret etti.

Devam etmeden önce 'Süper Dünya' terimini biraz daha açmakta fayda var. Süper Dünya, boyutları Dünya'dan büyük olan ancak Güneş Sistemi'mizdeki Neptün ya da Uranüs'ten küçük olan gezegenlere deniyor. TESS'in bulduğu Süper Dünya'ysa yaşanılabilir olmasıyla dikkat çekiyor.

GJ 357 d olarak bilinen gezegen, Dünya'nın en az altı katı büyüklüğünde ve tam boyutuyla içerisindeki maddelerin oluşumu hâlâ bilinmiyor. GJ 357 d, aynı zamanda kendi yıldızına, üzerinde yaşanılabilir bir uzaklıkta bulunuyor. Kendi yıldızına Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından beş kat daha yakın olan Süper Dünya, kendi yıldızı çok daha sönük olduğu için Dünya'dan daha az enerji alıyor. Tüm bunların yanı sıra GJ 357 d'nin yüzeyinin kayalıklı olması ve uygun bir atmosfere sahip olması durumunda yüzeyinde sıvı su olma ihtimali bile bulunuyor.

Keşfi anlatan araştırmanın ortak yazarlarından Diana Kossakowski, "GJ 357 d, yoğun bir atmosferi olması durumunda yeterince ısıyı yüzeyinde hapsedebilir ve sıvı suyu yüzeyinde barındırabilir" şeklinde bir açıklama yaptı.

G357 d, yıldız sistemi içerisindeki tek gezegen de değil. Süper Dünya, aynı zamanda iki kardeş gezegene sahip. Dünya'dan %22 oranında daha büyük olan ve Merkür'ün Güneşe olan uzaklığından 11 kat daha yakın bir yörüngeye sahip olan GJ 357 b'nin yanı sıra GJ 357 c isimli bir gezegen daha bulunuyor.

Geçtiğimiz ay NASA "gezegen avcısı" uydusu TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), Dünya'ya benzer potansiyel taşıyan gezegenleri tespit etmek için geçen yıl uzaya fırlatılmıştı. TESS, bu konuda kendisinden beklenenin üstüne çıkarak 21 yeni gezegenin keşfini sağlamıştı. (Kaynak: Wektekno)