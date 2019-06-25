Rusya: S-500 savunma sistemi seri üretime hazır

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Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, karadan havaya fırlatılan yeni nesil Rus savunma sistemi S-500 Prometey'in, seri üretime hazır olduğunu söyledi.

Rusya Ticaret Bakanı Manturov bir Rus ajansına demecinde, "S-500 sisteminin geliştirilme süreci nihai aşamasında. Sistemin parçalarının kontrol testleri tamamlandı. Adaptasyon çalışmaları devam ediyor" dedi.

S-500 sisteminin her bir parçasının ayrı ayrı denendiği testleri takiben, şimdi de sistemin bir bütün olarak nasıl performans gösterdiğinin değerlendirilmekte olduğununu belirten Manturov şöyle devam etti:

"Bu adaptasyon denemelerinde S-500 sistemi kendisine atfedilen ana özellikleri yerine getirebildiği gösterdi. Yani sistem seri üretime hazır."

S-500 hava savunma isteminin ne gibi özelliklere sahip olduğu gizli bilgi olarak saklanıyor. Fakat yeni nesil bu sistemin, şu anda kullanımda olan S-400 sisteminin çok ilerisinde olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 alımından sonra bu sistemin bir üst modeli olan S-500 konusunda Rusya ile ortak üretim yapmak istediklerini söylemişti. Rusya'dan ise S-500 sisteminde ortak üretim yapılmasının somut anlamda değerlendirildiğine ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.