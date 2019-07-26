ABD Senato Komitesi’nden Rusya'ya suçlama

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ABD Senato Komitesi'nin raporunda, Rusya'nın 2014-2017 döneminde seçimlerin altyapısına müdahale ettiği belirtildi.

Rusya’nın 'müdahalesi' ile ilgili kendi soruşturmasını yürüten Senato Komitesi, sonuç raporunun düzenlenmiş halini yayımladı.

Raporda, "Rusya yönetimi, en az 2014’ten başlayarak en az 2017’ye kadar, ABD’nin seçim altyapısına karşı yerel ve eyalet düzeyinde aktif faaliyette bulundu" ifadeleri yer aldı.

Raporda, Rusya'nın müdahalesinin 2016'daki başkanlık seçimlerin sonucunu etkilemediği de kaydedildi.

Rusya ise, ABD seçimlerine müdahale suçlamalarını reddediyor.

Donald Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialar, ABD'de son iki yıldır iç siyasetin gündemini oluşturuyor. Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma Trump'ın Rusya ile bağını ispatlayacak delile ulaşılamamıştı.

2001-2013 yılları arasında her iki partiden başkanların yönetiminde FBI Başkanlığı görevini yürüten Robert Mueller, 2017 yılı mayıs ayında, Trump’ın dönemin FBI Başkanı James Comey’yi görevden almasının ardından Adalet Bakanlığı tarafından özel yetkili savcı olarak Rusya soruşturmasına atanmıştı.