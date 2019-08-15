Parlamento Başkanı’ndan KDP’ye kutlama

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KDP’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Parlamento Başkanı Rewaz Faik, “Kürdistan Demokrat Partisi’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkan, başkanlık kurulu, parlamento üyeleri, üyeler, şehit yakınları ve tüm gönüllülere en sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Faik, “Siyasi çalışmalarda, ulusal amaçlara ulaşma mücadelesinde Kürdistanlıların meşru taleplerinin yerine gelmesi noktasındaki çalışmalarınızda devamlılık diliyorum” ifadelerini kullandı.

KDP’nin 73’üncü kuruluş yıldönümünün Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi birlikteliğe vesile olmasını ümit ettiğini vurgulayan Faik, 73’üncü kuruluş yıldönümünün Kürdistan Bölgesi’nin yapısını ve anayasal kurumlarını güçlendirmeye neden olmasını dileyerek, halkın mutlu bir şekilde yaşayacağı sağlıklı bir yönetimin yürürlükte olmasını ümit ettiğini ifade etti.