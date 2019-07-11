Sudan’da yeni darbe girişimi

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Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni darbe girişiminin önüne geçildiğini duyurdu.

Sudan'da geçen aylarda Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbeyle deviren Askeri Geçiş Konseyi'ne bağlı güvenlik ve savunma komitesi, yeni bir darbe girişiminin engellendiğini duyurdu.

Sudan televizyonundan okunan açıklamada, "Darbe girişimi engellendi" denildi.

Yaşananlarla ilgili herhangi bir ayrıntı verilmezken, darbe girişiminde bulunan kişilerin isimleri de açıklanmadı.

Sudan’da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettah Abdülrahman Burhan, gelecek 9 ay içerisinde demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.