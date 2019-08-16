Pakistan’da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ
Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Ketta'da bir camiye yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 kişi ölürken, saldırı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 15 kişiyi tedavi amacıyla bölge hastanesine sevk etti.
Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti.
Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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