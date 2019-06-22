2025 yılında en çok nüfusa sahip olacak şehirler

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Ontario Üniversitesi, 2025 yılında en fazla nüfusa sahip olacak şehirlerin bir listesini oluşturdu.

Nüfus artışı, Dünya’nın en büyük problemlerinden biri zira popülasyon arttıkça, kirlilik sayısı da artıyor. Ontario Üniversitesi, 200 şehri kapsayan bir araştırmada 2025 yılında en çok nüfusa sahip olacak şehirlerin bir listesini çıkardı.

Listenin ilk 20 şehri şöyle sıralandı:

Japonya - Tokyo (Nüfus: 36.400.000)

Hindistan - Mumbai (Nüfus: 26.385.000)

Hindistan - Delhi (Nüfus: 22.498.000)

Bangladeş - Dhaka (Nüfus: 22.015.000)

Brezilya- Sao Paulo (Nüfus: 21.428.000)

Meksika - Mexico (Nüfus: 21.009.000)

ABD - New York (Nüfus: 20.628.000)

Hindistan - Kolkata (Nüfus: 20.560.000)

Çin - Şangay (Nüfus: 19.412.000)

Pakistan - Karaçi (Nüfus: 19.095.000)

Kongo - Kinşasa (Nüfus: 16.762.000)

Nijerya - Lagos (Nüfus: 15.796.000)

Mısır - Kahire (Nüfus: 15.561.000)

Çin - Pekin (Nüfus: 15.545.000)

Filipinler - Metro Manila (Nüfus: 14.808.000)

Arjantin - Buenos Aires (Nüfus: 13.768.000)

ABD - Los Angeles (Nüfus: 13.672.000)

Brezilya - Rio de Janeiro (Nüfus: 13.413.000)

Endonezya - Cakerta (Nüfus: 12.363.000)

Türkiye - İstanbul (Nüfus: 12.102.000)