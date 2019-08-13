Dünya

Yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
Yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü
Afganistan Vardak Patlama Ölü

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vardak Vilayeti Valisi Muzefferuddin Yemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil-Gazni Otobanı'nın Vardak iline bağlı Ceğtu ilçesindeki kesiminde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yemin, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, patlamanın kimin tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler