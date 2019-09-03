Prof. Koçer Birkar yılın en etkili düşünürü seçildi

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Matematiğin Nobel’i olarak bilinen Fields Madalyası sahibi Kürt bilim insanı Prof. Dr. Caucher Birkar (Koçer Birkar), İngiltere merkezli bir dergi tarafından yılın düşünürü seçildi.

İngiltere merkezli Prospect Dergisi tarafından her yıl düzenlenen ‘Dünya’nın En İyi 50 Düşünürü’ oylamasında bu yıl 50 isim arasından Kürt matematikçi Profesör Koçer Birkar ‘Yılın En Etkili Düşünürü’ seçildi.

Prospect Dergisi tarafından yapılan açıklamada, “Son sayımızda sunduğumuz 50 isim arasından dünyanın en iyi düşünürünü seçmek için on binlerce kişi oy kullandı” denildi.

Yılın 50 düşünürünü seçmek için Prospect internet sitesi üzerinden başlatılan ankette, Matematiğin Nobeli sayılan Fields Matematik Ödülü alan Prof. Dr. Koçer Birkar (Caucher Birkar) 1’inci seçilerek ‘Yılın En Etkili Düşünürü’ ünvanına layık görüldü.

Doğu Kürdistanlı olan ve İngiltere’de yaşayan Prof. Dr. Birkar, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük matematik ödülü olarak görülen Fields Madalyası’nın sahibi olmuştu.

Birkar’a geçtiğimiz Haziran ayında da İngiltere’nin başkenti Londra’da “Altın Halk Ödülü” verilmişti.

Prof. Dr. Birkar’a bu yıl, Erbil’deki Selahaddin Üniveritesi tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. Tören için başkent Erbil’e gelen Birkar, Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere, en üst düzeyde kabul görmüştü.