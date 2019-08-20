AK Parti’den kayyum açıklaması

HABER MERKEZİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görevden alınarak yerlerine kayyum atanan HDP’li belediye başkanlarıyla ilgili olarak, “Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçilmiş olanların hukuk devletinin kuralları içinde halka hizmet etmesi gerektiğini söyleyen Çelik, eleştirilerin ‘hukuk çerçevesi hassasiyetlerini gözetmediğini’ söyledi.

Çelik, 'eleştiriler, hukuk çerçevesinin hassasiyetlerini gözetmeyen siyasi eleştiriler olarak gündeme getirilmektedir. Tam tersine eleştirilerin herhangi bir şekilde hukuk hassasiyeti olmadığını, sadece siyasi birtakım mülahazalarla yapıldığını görüyoruz' dedi.

Çelik, 'esas mesele halkın oyuyla seçilmiş olanların, hukuk devletinin kuralları içinde halka hizmet etmesidir.' derken 'maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Bu konunun daha önce Türkiye’de yaşandığını ifade eden Çelik, 'maalesef çukur olayları zamanında ve öncesinde bir takım belediyelerin terör örgütüne, belediyenin imkanlarını kullandırdıkları, terörle bağlantılı kişileri istihdam ettikleri, halka hizmet için verilen hizmet araçlarını terör örgütüne çeşitli yollarla lojistik sağlamak için kullandıkları biliniyor. Bunun tekrar edilmemesi için pek çok çağrı yapıldı. Esas mesele halkın oyuyla seçilmiş olanların, hukuk devletinin kuralları içinde halka hizmet etmesidir. Ama terörle ilgili olarak bahsedilen iddialar daha öncesinde de yaşanmış olanlar, maalesef yeniden bu belediye başkanları tarafından aynen tekrar ediliyor. Dolayısıyla hukuk devletinin ilkeleri icabı, bu kişiler görevden el çektiriliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 31 Mart’taki yerel seçimde HDP’li adayların kazandığı Diyarbakır, Van ve Mardin’in belediye başkanlarını görevden uzaklaştırarak kayyum atamış ve dün sabahın erken saatlerinde üç büyükşehirdeki belediye binalarına operasyon düzenlemişti. Diyarbakır’da Selçuk Mızraklı’nın yerine Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin’de Ahmet Türk’ün yerine Mustafa Yaman ve Van’da Bedia Özgökçe Ertan’ın yerine Mehmet Emin Bilmez atanmıştı.