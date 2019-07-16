BASIN ÖZETİ – 16 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Oğlumu FETÖ'den kurtarın
S-400 sevkiyatı sürüyor
Gerçekler dokundu
Trump yaptırım yasasına uyacak
AB bakanları yaptırımı görüştü
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Diyet yapan alkole daha yatkın' uyarısı
O günkü ruhla
Fonda kesinti havada fren
Nişan pilavı yüzünden 231 kişi hastanelik
Washington'dan ambargo mesajı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Laf çok yanıt yok
S-400'ler yayılmacı dış politikanın ihtiyacıdır
3 yıldır büyüyen sorular
Kadın futbolunun hakkı
Sözleşme öncesi ücretler eridi bitti!
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Emanete sahip çıkacağız
Unutma
Büyük buluşma
Darbeye erken uyarı sistemi
ABD İncirlik'i kaybeder
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ancak bu kadar güzel kaybedilebilirdi
Herkes borç batağında
Ne istediler ne verdiniz?
İki çocuğu daha hayattan kopardılar
Çifte yaptırım masada
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