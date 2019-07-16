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BASIN ÖZETİ – 16 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 16 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Oğlumu FETÖ'den kurtarın 

S-400 sevkiyatı sürüyor

Gerçekler dokundu

Trump yaptırım yasasına uyacak 

AB bakanları yaptırımı görüştü 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Diyet yapan alkole daha yatkın' uyarısı 

O günkü ruhla 

Fonda kesinti havada fren 

Nişan pilavı yüzünden 231 kişi hastanelik 

Washington'dan ambargo mesajı 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Laf çok yanıt yok 

S-400'ler yayılmacı dış politikanın ihtiyacıdır

3 yıldır büyüyen sorular 

Kadın futbolunun hakkı 

Sözleşme öncesi ücretler eridi bitti!


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Emanete sahip çıkacağız 

Unutma

Büyük buluşma 

Darbeye erken uyarı sistemi 

ABD İncirlik'i kaybeder 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ancak  bu kadar güzel kaybedilebilirdi 

Herkes borç batağında 

Ne istediler ne verdiniz?

İki çocuğu daha hayattan kopardılar 

Çifte yaptırım masada 

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