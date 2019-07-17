Irak Başbakanı: Mesrur Barzani’yle, anayasal çözümde anlaştık

K24 - BAĞDAT

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yle, sorunların anayasal çerçevede çözümü konusunda anlaştıklarını ve iki tarafın da iyi niyet ortaya koyduğunu söyledi.

Abdulmehdi, haftalık basın toplantısında, dün Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyetiyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü üzerinde durulduğunu kaydeden Abdulmehdi, iki tarafın da sorunların çözümünden yana olduğunu, Başbakan Mesrur Barzani’nin iki taraf arasında yardımlaşma ruhuna inandığını ifade etti.

K24’ün edindiği bilgiye göre Mesrur Barzani ve Adil Abdulmehdi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün nasıl olacağını belirlemek üzere bazı teknik heyetlerin oluşturulmasında mutabakata vardı.

Mevcut sorunlarla ilgili oluşturulacak taslağın ardından yakın zamanda teknik heyetler toplanıp, bütün sorunların anayasal çerçevede çözümüyle ilgili karar verecek.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Abdulmehdi hükümetine desteğinin tam olduğunu ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözüme kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

Başbakan ayrıca, “Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları dışında hiçbir şey istemiyoruz. Kürdistan halkının haklarından da vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.