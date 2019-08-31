İmamoğlu’ndan Diyarbakır mesajı: İstanbul'da hissettik

K24 - DİYARBAKIR

Diyarbakır’a bir ziyaret gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP’li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili, “Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik” dedi.

Bugün saat 11.30'da Diyarbakır Havaalanı'na gelen Ekrem İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında Amedspor taraftarları da vardı.

Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçen İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kayyum atamalarına, “Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik” şeklinde tepki gösteren İmamoğlu, “Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür” diye konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir.

Demokrasiyi sahip çıkma duygusu ortaya çıkmıştır İstanbul'da. Türkiye'de demokrasi kazanmıştır.

Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez

Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir."