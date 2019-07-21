Adıyaman’da feci kaza

HABER MERKEZİ
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aziz Çavuş yönetimindeki otomobil ile Mehmet Şah Çoban yönetimindeki otomobil, Kahta Küçük Sanayi Sitesi civarında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri Aziz Çavuş, Mehmet Şah Çoban ve otomobillerde bulunan Diren Çoban, Rojin Taştan ve Ferda Taştan yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim