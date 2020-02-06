AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği, Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Kriz Yönetim'inden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Suriye'nin İdlib kentindeki mevcut duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm taraflar, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırması için gerekli adımları atmaya davet edilirken özellikle sivillerin korunmasında uluslararası hukuk kurallarına uyulması talep edildi.

İdlib'de askeri operasyonların yoğunlaşmasıyla yüzlerce sivilin ayrım yapılmaksızın öldürüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, saldırıların sivillerin bulunduğu bölgeleri, hastaneleri ve yerlerinden edilmiş kişileri barındıran merkezleri hedef aldığının altı çizildi.

Açıklamada, sadece son iki ayda 500 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilirken, söz konusu kişilerin zorlu hava koşulları nedeniyle barınak, gıda ve sağlık hizmetlerinden de yoksun olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası insancıl hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiği durumların sık yaşandığına işaret edilen açıklamada, İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısındaki sivil halkın maruz kaldığı büyük acı kabul edilemez. AB, Suriye sorununun askeri çözümü olmadığını tekrar vurguluyor" ifadesi kullanılarak, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi sürece verilen destek yinelendi.