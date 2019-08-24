CENTCOM: DSG siperlerini yıktı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, “DSG, 22 Ağustos’ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı” denildi.

CENTCOM, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) bazı siperlerini yıktığını açıkladı.

CENTCOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “DSG, 22 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da DSG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siperlerin yıkıldığı bölgenin neresi olduğu ve DSG’nin kaç siperini kaldırdığı konusunda bilgi verilmedi.

Esper ile Akar, güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kalmıştı.

Görüşmede, planlamanın sonraki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.