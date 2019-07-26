Siyasilerden Kalkan’ın açıklamalarına tepki

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PKK liderlerinden Duran Kalkan’ın “Güney Kürdistan, ‘biz kurtulduk, diğer parçalar bizden uzak dursun, bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım’ demesin, öyle bir yaşam yok” açıklamasına Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasetçilerden tepki geldi.

Kürdistan Bölgesi halkı ve siyasetçiler, Kürdistan Bölgesi halkının yüksek çıkarlarını hedeflememesini, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını bozmamasını istiyor.

K24’e konuşan Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizutnewe) Sözcüsü Abdullah Verti, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının Kürdistan’ın diğer parçalarındaki özgürlük çabalarının kaynağı olduğunu söyledi.

Verti, hiçbir kesimin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını hedef almaya yeltenmemesi gerektiğini kaydetti.

Kürdistan Komünist Partisi Politbüro Üyesi Hendren Ahmed ise K24’e yaptığı açıklamada, Duran Kalkan’ın açıklamalarının sorumsuzca olduğunu belirterek, “Bu tür açıklamalarla Kürdistan halkının yüksek çıkarlarını hiç kimse hedef alıp, tehlikeye koyamaz. Onların çalışma sahası kuzeydir” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Türkiye ile PKK arasında yaşanan çatışmalardan dolayı sınır bölgelerindeki sivil halkın zarar gördüğüne dikkat çekmişti.

"Sınırlarımızın komşu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit unsuru olmaya ve saldırılar için kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" denilen açıklamada, "PKK mensuplarının pervasızca köylere ve yerleşik alanlara bilerek girmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını riske atığı gibi insanların kendi yurtlarına dönmesinin de önüne geçiyor" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, “Yerleşik alanlar bombardıman ve çatışma ortamı haline getirilmemeli, aynı zamanda PKK mensupları da köylülerden uzak durarak sivillerin hayatını tehlikeye atmamalıdır” denilmişti.

PKK ile TSK arasında Kürdistan Bölgesi sınırlarında yaşanan çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 600’e yakın köy boşaldı. Yine son 2 yılda yaklaşık 20 sivil hayatını kaybetti.

PKK’ye yakın bir televizyon kanalına konuşan Duran Kalkan ise, TSK’nın Kürdistan Bölgesi sınırları üzerinde örgüte karşı operasyonları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kalkan, “Güney Kürdistan, ‘biz kurtulduk, diğer parçalar bizden uzak dursun, bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım’ demesin, öyle bir yaşam yok. Kuzey, Rojava, Rojhilat’ta Kürtlük soykırıma uğratılırken Başur özgür yaşayamaz. Mümkün değil, bu eşyanın tabiatına aykırı. Ya hep birlikte özgür olunacak ya da özgürlük hiç kimse için olmayacak. Bunu herkes bilmeli” ifadelerini kullanmıştı.