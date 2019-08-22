DAİŞ Irak askerlerine saldırdı!

K24 - GERMİYAN

DAİŞ mensuplarının dün gece Xaneqin sınırı yakınlarında Celewla - Qeretepe arasında düzenlediği saldırıda 2 Irak askeri hayatını kaybederken, 3 örgüt üyesi de öldü.

K24’e konuşan Qeretepe Nahiye Meclisi Üyesi Selah Baban, DAİŞ’lilerden birinin intihar saldırganı olduğunu ve Iraklı askerlerin arasına sızarak üzerindeki bombayı infilak ettiğini söyledi.

Yaşanan çatışmada 2 DAİŞ’linin daha etkisiz hale getirildiğini bildiren Baban, 4 örgüt mensubunun da yaralandığını kaydetti.

Muhabirimizin edindiği bilgiye göre DAİŞ’liler yine dün gece Celewla’daki bir Irak askeri kontrol noktasına hava toplu saldırı düzenledi. Saldırıda 3 asker yaralandı ve Xaneqin’e sevkedilerek tedavi altına alındı.

DAİŞ son günlerde hem Irak’ın bazı bölgelerinde hem de Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde saldırılarını arttırdı. Güvenlik açğını fırsat bilen örgüt bir yandan saldırılar düzenliyor, diğer yandan sivilleri kaçırıyor.