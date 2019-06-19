Allavi’den Başkan Barzani’ye: Hepimizin sizin rolünüze ihtiyacı var

K24 – BAĞDAT

Irak eski Başbakanı İyad Allavi, Irak’ta demokrasinin korunması için Başkan Mesud Barzani’nin rolüne çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başkan Mesud Barzani, Irak eski Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, yeni kurulan Irak Minberi Topluluğu hakkında bilgi veren Allavi, Irak Minberi Topluluğu’nda birçok farklı kesimden temsilcilerin bulunduğunu kaydederek, oluşumun Irak’taki tüm farklılıkların eşitliği için çalışacağını belirtti.

Başkan Barzani’nin rolüne değinen Allavi, “Sizlerin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki rolü çok etkili ve gözle görülür durumda. Şuanda Irak’ta demokrasiyi korumak için hepimizin sizin rolüne çok ihtiyacı var” dedi.

Irak’taki siyasi gelişmeler ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, tüm sorunların çözümü için temeli olan görüşmelerin önemine vurgu yapıldı.