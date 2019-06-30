ABD savaş gemisi Karadeniz’e girdi, Rus ordusu takipte

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ABD’ye ait bir savaş gemisinin İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e girdiği, Rus ordusunun da gemiyi takip ettiği bildirildi.

ABD Donanmaına ait USS Carney isimli, DDG 64 borda numaralı destroyer gemisi Sea Breeze tatbikatına katılmak için İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e giriş yaptı. Rusya ordusunun gemiyi izlediği belirtildi.

ABD’nin Tomahawk güdümlü füzelerini taşıyan USS Carney destroyer gemisi, Ukrayna ile her yıl yapılan Sea Breeze tatbikatı için İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Karadeniz sularına giren geminin, Ukrayna’nın Odessa kentine doğru ilerlediği belirtildi.

ABD’nin Akdeniz’deki 6’ıncı Filosu daha önce Carney gemisinin tatbikata katılmak için yola çıktığını bildirmişti.

Kara, hava, deniz ve sualtında gerçekleşecek Sea Breeze 2019 tatbikatı 1 Temmuz’da Odessa’da başlayacak.

Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Karadeniz Filosu güçleri, ABD’nin USS Carney savaş gemisini Karadeniz’e girdiğinden beri izliyor.

İzleme işlemi Smetlivıy devriye gemisi ve elektronik izleme cihazları ile gerçekleştiriliyor.