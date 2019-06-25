Trump: İran konusunda çıkış stratejisine ihtiyacım yok

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile muhtemel bir çatışmaya girmesi durumunda kendisinin herhangi bir "çıkış stratejisine" ihtiyaç duymayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının ABD-İran gerilimi başta olmak üzere uluslararası konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Önceki başkan Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmanın "çok kötü" bir anlaşma olduğu şeklindeki sözlerini bir kez daha tekrar eden Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

İran ile çatışma ihtimalini göz ardı etmediğini söyleyen Trump, diplomasi kapısının da açık olduğunu, "İran ne zaman hazır olursa bize haber vermesi yeterli, İran her ne yapmak istiyorsa biz hazırız" sözleriyle dile getirdi.

ABD'nin İran'la bir çatışmaya girmesi durumunda herhangi bir çıkış stratejisinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Trump, "Bir çıkış stratejisine ihtiyacınız olmayacak. Benim çıkış stratejilerine ihtiyacım yok" değerlendirmesini yaptı.

İranlıları çok sevdiğini kaydeden Trump, İran yönetiminin yaptıklarının İran halkını ekonomik olarak zayıflattığını belirterek, "Bu durum çok hızlı ve kolay bir şekilde değişebilir fakat önce (İran) yönetimin hasımlıktan vazgeçmesi gerekir" dedi.