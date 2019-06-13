ÖSO: İdlib'de ateşkes yok

HABER MERKEZİ

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde silahlı muhalifler ve Beşar Esad'a bağlı güçler arasında ateşkes ilan edildiği yönündeki iddialara Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) yalanlama geldi.

ÖSO bileşenlerinden Nasır Ordusu’nun sözcüsü Muhammed Raşid, askeri muhalifler ile Esad'a bağlı güçler arasında bir ateşkes olmadığını savundu.

Raşid, "Sosyal medyada doğru olmayan bir ateşkes haberi yayıldı. Esad rejimi ile askeri muhalifler arasında herhangi bir ateşkes sağlanmadı. Rejim ve destekçileri son 3 günde çoğu çocuk 30’dan fazla sivili öldürdü. Hangi ateşkesten bahsediliyor" dedi.

ATEŞKES İDDİASI

Reuters haber ajansı Rus haber kaynaklarına dayandırarak çarşamba günü İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiğini öne sürdü.

Rusya ordusunun ateşkes sayesinde şiddet olaylarında büyük bir düşüş olduğunu belirttiğini aktardı.

Haberde, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkesin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği vurgulandı.

İDLİB’DE DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana silahlı muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te silahlı muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, Esad'a bağlı güçlerin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Esad'a bağlı güçler, İran destekli gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib bölgesine 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı operasyonlarda 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Silahlı muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.