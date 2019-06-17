Almanya’dan İran’a nükleer anlaşma uyarısı

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Almanya, İran'a uluslararası nükleer anlaşmaya uyması çağrısı yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran'ın, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen limiti 27 Haziran'da aşacağını açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seibert, İran'ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının incelemeleriyle tespit edildiğini anımsatarak, "İran'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyoruz ve talep ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da İran'a nükleer anlaşmanın hem Avrupa'nın hem de İran'ın güvenliği için önemli ve doğru bir anlaşma olduğunu söylediklerini belirtti.

Almanya'nın nükleer anlaşmayla ilgili tutumunu son haftalarda dile getirdiğini hatırlatan Adebahr, "İran'ın bizim tutumumuzu görmesi önemli" diye konuştu.

YEMEN'DE SAVAŞAN ÜLKELERE SİLAH SATIŞI

Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya'nın Yemen'deki savaşa müdahil ülkelere silah satışına onay vermesine ilişkin olarak, silah satışlarıyla ilgili kararların koalisyon sözleşmesi ve kurulan ittifaklardaki taahhütler kapsamında alındığını bildirdi.

Seibert, Alman hükümetinin bu ülkelere "kısıtlayıcı silah satış politikası" uyguladığını ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un soru önergesine verdiği cevaba göre, Almanya 1 Ocak-5 Haziran arasında Yemen savaşına müdahil ülkelere 1,1 milyar euro değerinde silah sattı.

Almanya'nın aynı dönemde Mısır'a 802 milyon euro ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 206 milyon euro değerinde silah satıldığı belirtildi.

Alman hükümetinin bir süredir silah ambargosu uyguladığı Suudi Arabistan'a da 831 bin euro değerinde özel korumalı iki arazi aracının satılmasına onay verdiği kaydedildi.

Almanya, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alma kararı almış ve bu kararı en son 31 Mart'ta 6 ay daha uzatmıştı.

Bunun yanı sıra ülkede hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasındaki koalisyon sözleşmesinde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz'" maddesi yer alıyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün yaptığı açıklamada, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını duyurmuştu.

2015'te imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıklamıştı.