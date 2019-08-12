Herki: DAİŞ harekete geçebilir!

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Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Nasır Herki, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğu olduğunu ve Peşmerge ve Irak Ordusu’nun koordinasyon halinde olmasıyla DAİŞ’in söz konusu bölgelerdeki saldırılarının önüne geçilebileceğini söyledi.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Nasır Herki, Irak yönetiminin DAİŞ’in askeri gücünün Peşmerge ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle yenilgiye uğratıldığını unutmaması gerektiğini kaydederek, “Sınır bölgelerinde güvenlik boşluğu var. Bağdat’ta siyasiler arasındaki anlaşmazlık DAİŞ’in yeniden harekete geçmesine neden olabilir” dedi.

Irak’ın sadece sözde değil, eylemde de demokratik bir ülke olması gerektiğini savunan Herki, Irak yönetiminin sadece vatandaşlarını önemsemesi gerektiğini belirtti.

DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerde harekete geçmesi durumunda, bunun sorumlusunun Peşmerge ile Irak Ordusu’nun birlikte hareket etmesini engelleyen Iraklı bazı yetkililer olacağını dile getiren Herki, “Peşmerge ile Irak Ordusu o bölgelerde birlikte operasyon düzenlemeli ama şimdiye kadar bu gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

Herki, “Xaneqin, Hemrin ve Qareçux bölgeleri sınırları içerisinde DAİŞ varlığını sürdürüyor. O bölgelerin yönetimi konusunda farklı düşünceler var. Yönetim bölüştürülmüş durumda. Bu da güvenlik boşluğunun oluşmasına neden oluyor” diye konuştu.