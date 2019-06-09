Şengal’de tarla yangınları can aldı

K24 - ŞENGAL

Şengal’in Solax köyünde ateşe verilen tarlalardaki yangının büyümesi sonucu 2 vatandaş hayatını kaybetti, yüzlerce dönümlük buğday ekinleri küle döndü.

Şengal’in doğusundaki Solax köyünde dün akşam saat 22.00 sıralarında ekili tarlalar ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen yangın Hatmiye ve Koço köylerine ulaştı.

Sınune Belediye Başkanı Cemil Sivuk K24’e yaptığı açıklamada, Şengal’e bağlı köylerde çıkan yangının, Sınune’ye kadar ulaştığını ve Dihola, Borek ve Guhbel köylerinde de ekinlerin alev aldığını kaydetti.

3 saat süren yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin bölgede olmadığını belirten Sivuk, yangının Borek köyü içine ulaşması sonucu Barzan Umer Gebo ve Said Şix Sabri isimli vatandaşların çıkan yangının ortasında kalarak can verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta da Şengal’in güneyinde 3 kez çıkartılan yangınlar sonucu yüzlerce dönümlük buğday ve arpa tarlası küle döndü.