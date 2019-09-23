Başbakan ABD’li askeri heyeti kabul etti

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’li askeri heyetle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve ABD’nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin’in de katıldığı görüşmede, terör örgütü DAİŞ’in saldırılarına karşı koordinasyon halinde mücadele başta olmak üzere Irak ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Peşmerge’ye desteklerinden ötürü ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine teşekkür eden Başbakan, DAİŞ’le mücadele etmek için Peşmerge güçleriyle Irak Ordusu arasında iyi bir koordinasyonun olması gerektiğini ifade etti.

Bağdat’la yaşanan sorunların çözümü için diyalog sürecinin işlediğini vurgulayan Başbakan, sorunların anayasal çerçevede çözümünden yana olduklarını ve anlaşmaya varılmasının tüm Irak’ın çıkarına olacağını dile getirdi.