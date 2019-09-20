Demirtaş için farklı dosyadan tutuklama istemi

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HDP'nin önceki dönem Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın AİHM'deki duruşmasından iki gün sonra savcılık, Demirtaş hakkında aynı davadan ayrı bir soruşturma başlattı.

HDP’nin bir önceki dönem Eşgenel Başkanı Selahatttin Demirtaş’ın tahliye edilmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, Demirtaş’ın cezaevinde kaldığı yaklaşık 25 aylık sürenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasından düşülmesi kararını aldı ancak Ankara savcılığı aynı davadan yeni bir soruşturma başlatarak Yüksekdağ ve Demirtaş’ın tutuklanmalarını talep etti.

Kararı duyuran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “SelahattinDemirtaş ile ilgili önemli gelişme: 26. ACM mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi” dedi.

Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılandığı ana davada tahliye kararı vermişti.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü, Twitter’dan etiketleyerek, “Sn. Abdulhamit Gül Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir” dedi.

Demirtaş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform: 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı. Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok. Biz iyiyiz, moralliyiz, haklıyız, suçsuzuz ve güçlüyüz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.”