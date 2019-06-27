Kerkük’te patlama!

K24 – KERKÜK
Kerkük’te daha önceden yola tuzaklanmış bomba bir yolcu minibüsünün geçişi sırasında patladı.
K24 Kerkük muhabiri, patlamanın Kerkük’ün güneyinde yer alan Hazra mahallesinde otomobil fuarına yakın bir noktada gerçekleştiğini bildirdi.
Kerkük İl Sağlık Müdürü Kerem Wali ise K24’e yaptığı açıklamada, Hazra mahallesinde meydana gelen patlamada 18 kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın etkisiyle yaralılardan bazılarının vücutlarında yanıklar oluştuğunu kaydeden Wali, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Yaralılar Kerkük’teki hastanelere kaldırılırken, bölgeye güvenlik güçlerinin intikal ettiği bildirildi.
16 Ekim 2017’de yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik boşluğunun oluştuğu Kerkük, belirli aralıklarla patlamalarla gündeme geliyor.
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