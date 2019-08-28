İstanbul Valiliği: 21 bin göçmen çıkarıldı

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İstanbul Valiliği, kaydı olmayan 21 binden fazla göçmenin kentten çıkarıldığını açıklarken, kentten çıkarılan kaçak göçmenlerin geri gönderme merkezlerine, Suriyelilerin de geçici barınma merkezlerine gönderildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği kayıtsız göçmen, düzensiz göç ve kayıt dışı istihdama ilişkin yaptığı basın açıklamasında kentteki son durumu aktardı.

Yapılan açıklamada, 12 Temmuz ile 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 16 bin 423 kaçak göçmenin geldikleri ülkelere gönderilmek üzere farklı illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildikleri bilgisi verildi.

Ayrıca kentte kaydı bulunmayan 4 bin 500 Suriyelinin de başka kentlerde bulunan geçici sığınma merkezlerine gönderildiği belirtildi. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahip.

İstanbul Valiliği'nin kısa süre önce aldığı bir karar uyarınca kentte kaydı bulunmayan tüm Suriyeli sığınmacıların ilk kayıtlarını yaptırdıkları kentlere geri dönmeleri gerekiyor. İlk olarak 20 Ağustos olarak belirlenen süre daha sonra 30 Ekim'e uzatılmıştı. İstanbul'da çalışmaya da başlayan Suriyeli sığınmacıların kenti terk etmek ya da ailelerin bölünmek zorunda kalması tartışma başlatmıştı.

Türkye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'un kapasitesinin aşıldığını ve kentte 500 binin üzerinde kayıtlı Suriyeli bulunduğunu belirtmişti. Soylu ayrıca farklı kentlerde kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan en az 300 bin Suriyeli olduğuna dikkat çekmişti.

Resmi rakamlara göre Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da ise yaklaşık 550 bin civarında Suriyelinin olduğu tahmin ediliyor.