Kerkük’ün atanmış valisi hakkında gözaltı kararı

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Gazeteci Arif Qurbani, Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi hakkında mahkeme tarafından gözaltı kararı çıkarıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Arif Qurbani, il bütçesindeki harcamalarda yaşanan sorunlardan dolayı Kerkük Mahkemesi’nin atanmış vali Rakan Cuburi hakkında gözaltı kararı çıkardığını belirtti.

Cuburi’nin yolsuzlukla suçlandığını kaydeden Qurbani, Kerkük’ün atanmış valisinin suçlandığı yolsuzluklarla ilgili bazı belgeleri de paylaştı.