Başkan Barzani’den Almanya’ya teşekkür

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri’ne verdikleri destekten dolayı Almanya hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Başkan Barzani bugün, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Martin Jaeger ve berbaberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Başkan Barzani, konuk heyete, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri’ne verdikleri destekten dolayı Almanya hükümeti ve halkına teşekkürlerini iletti.

Martin Jaeger de ülkesinin, Erbil ve Bağdat ile ilişkilerini geliştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.