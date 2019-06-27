Komadaki insanlarda gizli beyin aktiviteleri keşfedildi

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Hastanede yatarken tepkisiz gözüken, uyaranlara cevap veremeyen hastaların beyinlerinde aktivitelerin devam ettiğine dair bir kanıt bulundu.

Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, ciddi beyin hasarı bulunan kişilerin yüzde 15’inin, görünür olarak tepki veremeseler bile bilişsel olarak tepki verdiği keşfedildi.

Araştırmacılar, ‘EEG’ adı verilen yöntemle komada olan, herhangi bir nedenle klinik olarak tepkisiz durumda olan kişilerin emirlere nasıl tepki verdiğini gözlemledi.

Columbia Üniversitesi’nden Jan Claassen’in liderlik ettiği araştırmaya 104 hasta katıldı.

Hastaların yüzde 15’i, “Sol elini kaldır” gibi emirlere fiziksel olarak olmasa da bilişsel olarak tepki verdi. Bu hastaların beyinlerinde, sağlıklı kişilerin bu emri uygularken gözüken elektriksel aktiviteler görüldü.

Yaralanmadan bir yıl sonra bile beyni emirlere tepki verebilen hastaların yüzde 44’ünün günde en az 8 saat kendilerine bakabildiklerini ortaya çıkardı. Beyni tepki vermeyen kişilerde ise bu oran yüzde 14’te kaldı.

Araştırmacılar, EEG değerinin incelenmesi için daha fazla test gerektiğini açıkladılar. (Kaynak: Nature, Webtekno)