Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

HABER MERKEZİ
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Osman Yetkin idaresindeki otomobil Urfa-Adıyaman kara yolunun 15'inci kilometresinde Haydar Özmen'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Mustafa ve Asiye Doğan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)
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