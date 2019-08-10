Kerkük’le ilgili tepki çeken karar

K24 - KERKÜK

Irak İçişleri Bakanlığı’nın, gönderdiği gizli genelgeyle, Kerkük’teki çoğu Kürt ve Türkmen 270 yöneticinin yerine Arap yöneticileri ataması tepkiyle karşılandı.

Bağdat’tan gönderilen 8 Ağustos tarihli genelgeyle, idari ve güvenlik makamlarındaki 270’ten fazla yöneticinin yerine yeni atamalar yapıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu karar, kentteki Kürt ve Türkmenlerin tepkisine yol açtı.

K24’ün edindiği bilgiye göre Kerküklü bazı temsilciler, kararın iptali yahut durdurulması için harekete geçti.

16 Ekim 2017’de Kerkük’ün Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerince ele geçirilmesinin ardından dönemin Başbakanı Haydar Abadi tarafından Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alındığı, yerine Vali Yardımcısı Rakan Cuburi’nin atandağı bildirilmişti.

Bu gelişmenin ardından Kerkük’te Kürtlerin aleyhine kararlar alınmaya başlandı.