Jeffrey’den İdlib açıklaması: Rusya politikalarını değiştirmeli

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'de çatışmalara son verilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, politikalarını değiştirmeli" ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de yaşanan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'de yaşanan gerginliğin yükselmesine atıfta bulunan James Jeffrey, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya politikalarını değiştirmeli" dedi.

Rusya destekli Esad rejimi tarafından İdlib'e yönelik düzenlenen saldırıların ve İran destekli Hizbullah örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin "çok endişe verici" olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Suriye saldırısında sadece Rusları değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ın da aktif rol aldığını görüyoruz. Bu saldırıların sadece M4-M5 kara yolunu ele geçirmek için mi yoksa daha fazlası için mi yapıldığına emin değiliz" diye konuştu.

Jeffrey, Rusya'nın, ABD'nin bölgedeki varlığına meydan okumak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib'de artan çatışmaları görüşmek üzere ABD, Fransa ve İngiltere'nin çağrısı üzerine bugün acil olarak toplanıyor.

Ocak ayı da dahil olmak üzere birçok kez varılan ateşkes kararına rağmen son aylarda İdlib’deki çatışmaların şiddeti artıyor.