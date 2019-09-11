Sadr, Hamaney ve Süleymani’yle bir arada

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İran’ın bölgesel politikalarına yaptığı itirazlarıyla bilinen Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran dini lideri Ali Hamaney ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman ile görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, Iraklı Şii lider Sadr'ın, İran'da Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen matemde Hamaney ve Süleymani ile yan yana oturduğu ortaya çıktı.

İran'a karşı eleştirel tavrıyla bilinen Sadr'ın, Hamaney ve Süleymani ile görülmesi dikkatleri çekti ve Irak'ta tartışmalara neden oldu.

Sadr, geçen perşembe günü yaptığı açıklamayla ülkesindeki hükümetten desteğini çekebileceği tehdidinde bulunarak, İran'a gitmişti.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Sadr'ın daha sonra Kum kentinde muharrem ayı etkinlikleri sırasında yoldan geçenlere hayır yemeği ikramında bulunduğu görülmüştü.

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli parlamentoda 53 sandalyeyle birinci siyasi grup konumunda bulunuyor.